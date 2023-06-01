بالصور وفاة مستشار الملك الأردني عبد الله الثاني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:33 م
01 يونيو 2023
مستشار الملك الأردني علي أحمد العواملة
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

توفي، مساء اليوم الخميس، علي أحمد الفزاع العواملة، مستشار العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عن عمر 69 عاما، عقب وعكة صحية ألمت به ما استدعى دخوله للمستشفى.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الراحل العواملة، غدا الجمعة بعد صلاة الظهر، من مسجد زي الكبير إلى مقبرة زي الإسلامية في السلط. وسيتم تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في منطقة الكمالية بجانب ضريح وصفي التل.

وولد العواملة في مدينة السلط يوم 1 يناير 1954، وحصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة السلط الثانوية، ثم حصل على درجة البكلوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأردنية سنة 1977، وشهادة الماجستير في الأدب والنقد من الجامعة نفسها سنة 1982.

وكان قد عمل العواملة مستشارا إعلاميا للملك عبد الله الثاني، كما عمل مديرا لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي، ومدير الشؤون الثقافية والتوجيه الوطني في وزارة الشباب ومستشار لوزير الشباب، ومراقب للبرامج الثقافية والاجتماعية والدراما في الإذاعة والتلفزيون الأردني.

وشغل عضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية ومجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، وعضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين، ورئيس لجنة الشعر في مهرجان جرش وعضو المجلس الأعلى للتوجيه الوطني، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإعلام الرياضي.

العواملة.jpg
العواملة2.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات