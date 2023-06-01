وزير حرب الاحتلال"غالانت" يلمح لضربة "إسرائيلية" جديدة

أكد ما وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" يؤآف غالانت، اليوم الخميس 1/6/2023م، أن الأخطار التي تواجه "إسرائيل" تتزايد يوماً بعد يوم.

وقال "غالانت" في تصريحات صحفية :" إن الأخطار التي تواجه إسرائيل تتزايد وقد يتعين علينا القيام بواجبنا من أجل حماية وحدة إسرائيل وخاصة مستقبل الشعب اليهودي".

وأضاف:" المهام ثقيلة والتحديات كبيرة، الواقع الذي نجد أنفسنا فيه معقد، لكن إسرائيل والجيش الإسرائيلي وجميع الأجهزة الأمنية، ستعرف ما يجب القيام به لضمان أمن إسرائيل في الحاضر والمستقبل".

ونفذ الشهر الماضي مايو، على قطاع غزة عملية عسكرية، اغتالت فيها 6 من قيادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ردت عليها السرايا بعملية اسمتها "ثأر الأحرار" ضمن الغرفة المشتركة قصفت فيها كافة مدن ومستوطنات العدو بعشرات الصواريخ أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الصهاينة,