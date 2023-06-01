أول اجتماع علني لـ"ناسا" حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

عقدت وكالة ناسا، أمس الأربعاء، أولى اجتماعاتها العلنية عن الأجسام الطائرة المجهولة (يوفو)، بعد عام على بدء دراسة في المشاهدات غير المفسرة.

وبثت وكالة الفضاء الجلسة، التي استغرقت ساعات وضمت لجنة من الخبراء المستقلين. وتضمن الفريق 16 عالما وخبيرا اختارتهم ناسا ومنهم رائد الفضاء المتقاعد سكوت كيلي، أول أميركي يقضي نحو عام في الفضاء.

ويعتبر هذا الاجتماع خطوة أولى في محاولة تفسير المشاهد الغامضة في السماء والتي أطلقت ناسا عليها اسم "الظواهر الجوية المجهولة".

ووفقا لعالم فيزياء الفضاء ديفيد سبيرغل، رئيس اللجنة ومدير مؤسسة سيمونز، تبحث المجموعة في المعلومات المعلنة المتاحة حول الأمر وما هو مطلوب بشكل إضافي لفهم ما يحدث في السماء.