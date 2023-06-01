مستوطنون يحرقون أراضي زراعية جنوب نابلس

أحرق مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس 1-6-2023، مساحات من أراضي بلدة قصرة، جنوب محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن: "إن مستوطني "ايش كودش" أضرموا النار في حقول رعوية من الأراضي الواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة منها".

ويشار إلى إنه بشكل يومي يقوم المستوطنون بالاعتداء على المواطنين وأراضيهم في قرى مدينة نابلس وفي أنحاء متفرقة من الضفة المحتلة؛ بهدف إرهابهم وتهجيرهم.

وتعتبر قصرة بلدة فلسطينية من بلدات الضفة الغربية جنوب شرق محافظة نابلس، على بعد حوالي 24 كم، تتسم بالجمال والهدوء، وترتفع عن سطح البحر ما يقارب 750م - 850م، وتُطل على غور الأردن وجبال السلط في الأردن، وأغلب مزروعاتها من اللوزيات والتين والزيتون والعنب والحمضيات.