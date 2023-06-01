مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم": القائد "النخالة" وهنية سيشاركان في لقاءات القاهرة

أكدت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مساء اليوم الخميس1/6/2023م، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية سيشاركان في حوارات القاهرة مطلع الاسبوع القادم وذلك بعد دعوة رسمية من القيادة المصرية لحركتي الجهاد الاسلامي وحماس.

وأشارت المصادر إلى أن، القائد النخالة سيصل على رأس وفد قيادي من الجهاد يضم أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة، كما سيصل هنية برفقة وفد بارز من حماس في الخارج مطلع الاسبوع القادم.

وبينت المصادر أن زيارة وفد الجهاد وحماس لمصر؛ جاءت تلبيةً لدعوة مصرية لمناقشة الوضع الفلسطيني بشكل عام، وتطورات الوضع في القطاع.

وأعلنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، صباح اليوم الخميس 1/6/2023 أن وفد يضم أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة غادر قطاع غزة اليوم إلى القاهرة.

بدورها، قالت مصادر صحفية، أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غادر اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر معبر رفح البري، يرافقه رئيس لجنة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعاليس مع وفد حكومي لمناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والتجارية المتعلقة بقطاع غزة.