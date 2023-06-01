روسيا: أميركا تجسست علينا بواسطة أجهزة أبل

أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس 1-6-2023، أنه تم الكشف عن عمل استخباراتي لأجهزة الاستخبارات الأميركية باستخدام أجهزة تنتجها شركة "أبل" الأميركية.

وأوضح جهاز الأمن الروسي، أن أجهزة الاستخبارات الأميركية حاولت التجسس على روسيا بواسطة أجهزة الاتصال "أبل".

وبحسب موقع "سبوتنيك" الروسي، فقد أكد الأمن الفيدرالي الروسي أن المعلومات التي تم الحصول عليها تدل على تعاون وثيق بين جهاز الاستخبارات الأميركية وشركة "أبل".

وتابع الموقع: "آلاف الهواتف من أبل تعرضت للاختراق، بما فيها لسفارات أجنبية لدى روسيا تشمل سفارات دول تابعة لحلف شمال الأطلسي والصين".

وحسب سبوتنيك، فقد لفت الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن شركة "آبل تمنح أجهزة الاستخبارات الأميركية مجموعة واسعة من الإمكانيات لمراقبة أي شخص بما في ذلك شركاء أميركا في معاداة روسيا".

وبدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس: "إن وزارة الدفاع وحرس الحدود وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية تقدم تقارير باستمرار إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع في منطقة بيلغورود".

وتعرضت منطقة بيلغورود، المتاخمة لمنطقة خاركيف الأوكرانية، لقصف عنيف في الأيام الماضية، حيث تسببت آخر عمليات القصف مؤخرا في إصابة 5 أشخاص.