العمل الخيري لــ"الجهاد" يشرع بتوزيع كفالات الأيتام بغزة

شرعت لجنة المؤسسات والعمل الخيري، في دائرة المنظمات الشعبية والأهلية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بتوزيع كفالات نقدية لـ260 يتيم في قطاع غزة، ضمن المشاريع الخيرية التي تنفذها اللجنة لإغاثة الأيتام والأسر المتعففة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال الأستاذ مصطفي أبو تاية مسؤول ملف الايتام في لجنة العمل الخيري ، إن مشروع كفالة اليتيم الذي ترعاه لجنة المؤسسات والعمل الخيري في حركة "الجهاد"، يأتي استكمالاً لعشرات المشاريع الخيرية التي دأبت على تنفيذها لتعزيز صمود أهلنا في مواجهة تفشي ظاهرة الفقر والبطالة في صفوف شرائح واسعة من أبناء شعبنا في القطاع، خاصة بعد معركة "ثأر الأحرار".

وأوضح أبو تاية أن الكفالات النقدية التي تم توزيعها استفاد منها 260 عائلة من ذوي الشهداء، والأسر المتعففة والمستورة التي ترعى أيتاماً، وذلك بدعم كريم من فاعلي الخير من الشعب التركي الشقيق.

ودعا أبو تاية كل من عنده فضل زاد من أبناء شعبنا، أن يجود به على من لا زاد له، تعزيزا لقيم التكافل والتعاضد التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

وتوجّه أبو تاية بالشكر والامتنان لكل من يساهم ويساعد في رسم البسمة على شفاه اليتامى والمحرومين، مثمناً دورهم المتواصل والمستمر في العمل على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.