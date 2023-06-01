مصادر: القاهرة منفتحة على "الإشارات الإيرانية الإيجابية" لتطوير العلاقات

أبدت مصادر مصرية مطلعة تحدثت إلى صحيفة "الشرق الأوسط" ترحيبها بوجود انفتاح على ما وصفته بـ"إشارات إيرانية متكررة للرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين"، وهو ما أكده أيضاً خبراء ومراقبون.

وقالت المصادر المصرية: "إن القاهرة تأمل في تطور العلاقات الثنائية مع إيران، بشكل يتسق مع المحددات السياسية الرئيسية التي تحكم سياسات مصر الإقليمية".

وأشارت المصادر إلى أن الإشارات الإيرانية المتكررة بشأن تطوير العلاقات مع مصر "وجدت صدى"، مذكّرة بما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في يوليو (تموز) الماضي، بأن "تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصبّ في مصلحة دول المنطقة وشعبي البلدين".

وأعقب ذلك في الشهر نفسه تغريدة كتبها محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، على حسابه الشخصي، أشاد فيها بما وصفه "موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران"، واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة "إيران ديلي".

وقال سلطاني: "إن "لتطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحّب وزير الخارجية الإيراني، بمقترح من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران».

وقال عبداللهيان: "إن رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء محادثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي؛ ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة".

يُشار إلى أنه في السادس من مارس (آذار) الماضي، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عن رغبة بلاده في «توسيع العلاقات مع جيرانها»، وقال خلال مؤتمر صحافي «ننظر إلى توسيع العلاقات مع الدول الصديقة وحل المشاكل وسوء التفاهم معها، ومصر ليست منفصلة عن هذه القاعدة، وإيران تستغل كل الفرص لتحسين العلاقات الخارجية، بما في ذلك مع مصر.

وبعدها بأيام أعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، طرح الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين.

ورحّب المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، خلال لقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، اليوم (الاثنين) بـ«تحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر».

وبحسب الموقع الرسمي لـ"المرشد الاعلى الإيراني"، فإن سلطان عمان، أبلغ القائد الخامنئي "رغبة مصر في استئناف العلاقات مع إيران"، وهو ما رد عليه القائد الخامنئي بالقول "نحن نرحب بهذا الموقف وليست لدينا مشكلة في هذا الصدد".