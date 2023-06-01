"سلطة الطاقة" تكشف تفاصيل المشروع المصري لمعالجة عجز الكهرباء في غزة

أكد رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية م. ظافر ملحم، اليوم الخميس1/6/2023م، أن المشروع المصري الجديد سيساهم في معالجة العجز الكهربائي في قطاع غزة.

كما أكد ملحم خلال تصريحات صحفية، أن الفرق الفنية التابعة للكهرباء في قطاع غزة، ستبدأ قريباً بتطوير شبكات وخطوط الكهرباء على الحدود في منطقة العريش ورفح.

وأشار إلى أن زيادة القدرات الكهربائية المصدرة من مصر لقطاع غزة ستصل الى 100 ميغا واط كمرحلة أولى ما سيساهم في معالجة العجز الكهربائي بغزة.

وبين رئيس سلطة الطاقة، أن المشروع الحيوي سيتم تطويره باستمرار، لتوفير كميات أكبر من الطاقة الكهربائية لقطاع غزة قد تصل إلى 300 ميغا واط.

بدوره، أكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، أن زيارة الوفد الوزاري الفلسطيني إلى القاهرة ستساهم في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وقد جرى الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية فلسطينية مصرية مشتركة لتعزيز التعاون.

يشار إلى أن عجز الكهرباء في قطاع غزة مع تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بكامل طاقتها يصل لـ 200 ميجاوات لتكون نسبة العجز 45%، فيما يصل عند إطفاء المحطة لـ 303 ميجاوات، لتصل نسبة العجز لـ 67%، بحسب سلطة الطاقة.