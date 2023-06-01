صحيفة تكشف: مودريتش في طريقه للدوري السعودي..؟!

كشفت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش أبدى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد بعد توصله بعرض من إحدى الفرق السعودية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مودريتش طلب من إدارة النادي الملكي السماح له بالرحيل بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية السعودية، تبلغ قيمته 120 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

وقالت: "كل شيء يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، سيضع نهاية لمرحلته الناجحة في سنتياغو برنابيو، بعد مسيرة دامت أكثر من 10 سنوات".

وأضافت الصحيفة: "من المرجح أن يسمح له ريال مدريد بتقرير مستقبله".

وأبرزت "أوك دياريو" أن لوكا قضى أسابيع من التفكير، مضيفة "يبدو أن العرض السعودي غيّر رأي لاعب خط الوسط الكرواتي الذي يمكن أن يلعب آخر مباراة له في البرنابيو يوم الأحد المقبل".

ولم تكشف الصحيفة هوية النادي صاحب العرض، الذي وصفه بـ"المثير".

جدير ذكره أنه تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كشف فيه خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن نادي الاتحاد السعودي ينتظر ردا من النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، في أقرب وقت، بعدما قدّم له عرضا بقيمة 100 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.