رئيس اليويفا يتهرب من الإجابة بشأن "أزمة برشلونة"

لم يقدم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إجابة قاطعة بشأن إمكانية معاقبة نادي برشلونة باستبعاده من دوري الأبطال في الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة "سبورت"، الكتالونية مقطع فيديو لمراسل برنامج "الشيرنجيتو"، وهو يطارد رئيس اليويفا بسؤال عن إمكانية معاقبة برشلونة بسبب قضية إنريكيز نيجريرا.

رد رئيس اليويفا "معذرة.. تسألني عن برشلونة؟"، مضيفا "إنها ليلة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي، إنها مواجهة نهائية ممتعة".

وانتهت المباراة بتتويج فريق إشبيلية بالكأس للمرة السابعة في تاريخه متفوقا على روما بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن نادي برشلونة مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال أوروبا، حال إدانته في قضية نيجريرا.

وتدور أحداث القضية حول اتهام إدارة برشلونة السابقة بتقديم مبالغ مالية لنائب رئيس لجنة الحكام السابق بصورة غير رسمية.