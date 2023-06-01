الإعلام العبري: "حزب الله" يمتلك قوة برية كبيرة.. وهذا ما تخشاه "إسرائيل"..!

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس 1-6-2023، عن أن المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" تمتلك قوة برية كبيرة، مبينة خشيتها من أنها تتدرب على احتلال الجليل المحتل. بحسب قولها.

وبدوره، زعم المحلل السياسي والصحفي الصهيوني، يوني بن مناحيم قائلاً: بالإضافة إلى ترسانة الصواريخ الكبيرة لحزب الله، لديه أيضًا قوة برية كبيرة تتدرب لاحتلال الجليل، هذه القوة تسمى "قوة الرضوان".

وأضاف المحلل بن مناحيم: "وتضم "قوة الرضوان" حوالي 11 كتيبة وهي وحدات خاصة تخطط لاحتلال مواقع للجيش "الإسرائيلي" والمستوطنات "الإسرائيلية" وخطف المستوطنين والجنود".

كما زعم أن حزب الله، قد عزز بها مؤخراً الحدود اللبنانية مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"