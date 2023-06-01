عبارات التهنئة بعيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى 2023، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن رسائل وعبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك، حيث يتسأل الكثيرون أجمل رسائل التهنئة بالعيد..

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم العديد من المقالات الخاصة برسائل التهنئة وكافة عبارات التهنئة بعيد الأضحى المبارك الذي بدأ العد التنازلي على قدومه، وهنا نقدم لكم هذا المقال بعنواان: عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023.. أجمل تهاني عيد الأضحى 2023.

موعد عيد الأضحى 2023

وبحسب الحسابات الفلكية يوافق أول أيام شهر ذي الحجة يوم الإثنين 19 يونيو 2023، وبناء عليه يكون يوم 10 ذي الحجة 1444 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023.

أجمل عبارات التهنئة بعيد الأضحى 2023

- أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

- عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

- مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الأضحى نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.

- تطيب الأيام بقدوم عيد الأضحى المبارك ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية والإسلامية جميعا.

- هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الأضحى مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد الأضحى سعيد.

أحلى رسائل التهنئة بعيد الأضحى 2023

- عيدكم مبارك يا أحباب عساكم من عواده.

- عيدكم سعيد وعساكم من عواده.

- يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الأضحى المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.

- تقبل الله منا ومنكم العبادات وأسعدكم بعيده فرحا وسرورا ورضا.

- الليلة عيد على الكل سعيد كل عام وأنتم بألف خير.

- تهاني كثيرة مكللة بالورود والريحان أقدمها لكم امتنانا بجميل مشاعركم لأقول لكم كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك.





