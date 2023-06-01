"الزراعة بغزة" توجه إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار ارتفاع درجات الحرارة

فلسطين اليوم - غزة

نشرت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس 1/6/2023م، إرشادات هامة للمزارعين لتفادي أضرار ارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي أهم الإرشادات الهامة للمزارعين وفق تصريح وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

أهم التوصيات التي يجب على المزارعين اتباعها لتفادي أضرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

أولا/ الزراعة المحمية:

1. ينصح بتظليل سطح الدفيئات الزراعية باستخدام الشيد الزراعي (مبيض الدفيئات) أو باستخدام ريشت تظليل 40%.

2. ينصح بفك أو رفع ستائر النايلون العلوية بشكل كامل بداية من شهر يونيو لزيادة التهوية وخفض درجة الحرارة.

3. ينصح بغسل الريشت (الشبك المانع للحشرات) من الداخل للخارج لإزالة الغبار العالق بين الفتحات وزيادة التهوية.

4. ينصح بتنفيذ عملية الري خلال فترة الصباح الباكر أو خلال فترة المساء وتجنب الري وقت الظهيرة وتكون عملية الري على فترات متقاربة.

5. ينصح بفتح الشبابيك العلوية للتخلص من كتل الهواء الحارة من أعلى الدفيئة واستبدالها بكتلة هواء باردة جافة لتفادي نشاط المسببات المرضية.

6. ينصح بإيقاف عملية التسميد الكيماوي خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة لتجنب تأثيرها الضار على النباتات والتركيز على استخدام الأسمدة العضوية.

7. تفقد شبكة الري (النقاطات) من الانسدادات لضمان وصول مياه الري لجميع النباتات.

8. تجنب رش المبيدات خلال فترة ارتفاع درجة الحرارة.

ثانيا: الزراعة المكشوفة:

9. تنفيذ عملية الري في الصباح الباكر أو خلال فترة المساء وعلى فترات متقاربة.

10. تغطية ثمار المحاصيل الثمرية مثل (البطيخ، الشمام، القرع) ببقايا النباتات والقش لحمايتها من أضرار أشعة الشمس المباشرة.

ثالثاً: البستنة الشجرية:

11. استخدام الري التكميلي في الصباح الباكر أو مساءاً لتوفير احتياجات الأشجار من الماء وتعويض الفاقد نتيجة عملية النتح.

12. إزالة الأعشاب الجافة من تحت الأشجار لتفادي نشوب الحرائق.