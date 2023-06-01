عدد السكان السعوديين 2023-كم عدد سكان السعودية الان، لايزال عدد سكان العالم والدول على حدى يشغل بال العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل من محرك قوقل العالمي محط أنظار الكثيرين منهم، للإجابة على أسئلتهم، لذلك وضمن متابعتنا الدائمة لما يدور في ذهن المتابع العربي وعمليات بحثه المستمرة، وضعنا لكم هذه المقالة في فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، للإجابة عن عدة أسئلة منها كم عدد سكان السعودية2023 وكم عدد سكان السعودية، وذلك من باب توفير الوقت والجهد عليكم متابعين الكرام في عملية البحث عن إجابة سؤالكم الذي يتصدر كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك محركات البحث الأخرى بما فيها قوقل عن عدد عدد سكان السعودية2023م.

عدد سكان السعودية

ونظرا للاهتمام الكبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في دول الخليج والسعودية ، عن عدد سكان السعودية، وقبل أن نضع لكم متابعين الكرام عدد وكم سكان السعودية 2023، سنرفق لكم بعض المعلومات عن الممكلة العربية السعودية، وتقع المملكة في أقصى الجنوب الغربي من قارة آسيا، ويحدها غربًا البحر الأحمر، وشرقًا الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة وقطر، وشمالا الكويت والعراق والأردن، وجنوبًا اليمن وسلطنة عمان، تشغل المملكة أربعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة تقدر بأكثر من 2.250.000 كيلومتر مربع.

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كم سكان السعودية2023

وضمن مقالنا عدد السكان السعوديين 2023-كم عدد سكان السعودية الان، من أهم المُدُن الَّتي تضمّها القائمة تلك الَّتي بها مقر إمارات المناطق الثلاثة عشر، وهي (الرياض، ومكة، والمدينة المنورة، وبريدة، والدمام، وأبها، وتبوك، وحائل، وعرعر، وجيزان، ونجران، والباحة، وسكاكا)، تليها عواصم المُحافظات أي تلك المُدُن الَّتي يتواجد بها مقر المحافظة.





كم عدد سكان المملكة العربية السعودية في 2023

ويطلق على المملكة في بعض الأحيان "أرض الحرمين الشريفين"، في إشارة إلى مكة المكرمة و المدينة المنورة، وهما أقدس الأماكن الإسلامية. وأسس السعودية الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وذلك عندما استعاد الرياض في عام 1902، وأستمر في التوسع حتى عام 1932 مع إعلان قيام المملكة العربية السعودية.

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كم عدد السعوديين في العالم

وضمن مقالنا عدد السكان السعوديين 2023-كم عدد سكان السعودية الان، وبحسب هيئة الإحصاء، أكدت أن عدد سكان المملكة وصل إلى 32.2 مليون نسمة، موضحة أن عدد السعوديين 18.8 مليون، والمقيمين 13.4 مليون، كاشفة أن نسبة السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً تبلغ 63%.

وكشفت مؤشرات تعداد السعودية 2022، أن الإناث يمثلن 38.8% من عدد سكان السعودية، والذكور يمثلون 61.2%، وبينت أن الأرقام أن عدد سكان العاصمة السعودية الرياض بلغ 8.6 ملايين نسمة.

عدد سكان السعودية 1444

وفي مقالنا الذي حمل عنوان عدد السكان السعوديين 2023-كم عدد سكان السعودية الان، سنوضح لكم عدد سكان السعودية خلال العام الجاري 2023، خاصة بعد البحث الكثير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن عدد سكان السعودية 2023، من خلال مقطع فيديو التالي: