بنك فلسطين أول بنك في فلسطين والشرق الأوسط الذي ينضم لبرنامج الوديعة المستدامة التابع لمجموعة "سيتي"

بادر بنك فلسطين ليكون أول بنك في فلسطين والشرق الأوسط ينضم إلى برنامج الوديعة المستدامة التابع لمجموعة "سيتي"، والذي يعمل على دعم العملاء عند استثمار أموالهم الفائضة وتحقيق أهدافهم المستدامة في آن واحد.

وتأتي هذه الخطوة لتمكين البنك من تقديم الدعم غير المباشر لمشاريع التمويل المستدام المختلفة عبر محفظة "سيتي"، في مشاريع تساهم بدعم برامج مثل الطاقة المتجددة والحفاظ على المياه والرعاية الصحية والتعليم، وكذلك في المشاريع الاجتماعية التي توسع الشمول المالي في مشاريع خاصة للنساء والمجتمعات الأقل تمثيلاً.

وينطلق البنك في انضمامه لهذه المبادرة تماشياً مع التزامه، وايمانه بتنفيذ استراتيجية استدامة شاملة ومتكاملة وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات، والتي انطلقت من خلال التركيز على الحوكمة والشفافية. حيث قام البنك بتأسيس لجنة الاستدامة على مستوى مجلس الإدارة، وفريق متخصص لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة خلال تنفيذ العمليات، فضلاً عن إصدار البنك أول تقرير للاستدامة عن عام 2021 وفقاً للمعايير الدولية GRI.

ويتم من خلال هذه المبادرة تخصيص وديعة من البنك تبلغ قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي، لتمويل أو إعادة تمويل الأصول في محفظة مخصصة لتمويل مشاريع خضراء صديقة للبيئة، أو مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بناءً على المعايير التي حددتها مجموعة "سيتي".

من ناحيته أكد السيد هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين: "بأن هذه المبادرة تأتي كجزء من إيمان البنك بضرورة أن تكون استراتيجياته التنموية ومبادراته وبرامج وأنشطته مطبقة وثابتة ولها تأثير على أرض الواقع. مشيراً الى أن هذه المبادرة ستكون واحدة من سلسلة مبادرات وأنشطة وبرامج أخرى متزامنة يسعى من خلالها البنك للعمل على تحقيق الهدف الأسمى له وهو تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مستوى فلسطين. وأضاف الشوا بأن مبادرة الانضمام الى برنامج الوديعة المستدامة التابع لمجموعة "سيتي"، سيعمل على تحفيز دوائر الخزينة والاستثمار في البنك ويساعدها على اتخاذ قرارات الاستثمار في المنتجات المالية ذات الاستدامة الخضراء وزيادة محافظ الائتمان لدينا في قروض الشمول المالي والاجتماعي، مع التركيز على الإقراض والاستثمار في المشاريع التي تعزز مصادر الطاقة المتجددة والزراعة العضوية، ومعالجة المياه، والنفايات الصلبة، بالشراكة مع المؤسسات المالية الملتزمة بالاستدامة مثل مجموعة "سيتي".

من ناحيتها قالت نور جرار، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي في الأردن: "يسعدنا أن ندعم بنك فلسطين في انضمامه لبرنامج الوديعة المستدامة. حيث تلعب الكوادر المالية والعاملين في مجال الخزينة دورًا استراتيجيًا متزايدًا في مساعدة شركاتهم على دعم أهدافها البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما توفر مجموعة "سيتي" الأدوات التي تساعد عملائنا على تحقيق أهدافهم".