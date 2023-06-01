الأردنيون يتابعون زفاف ولي العهد الأمير الحسين.. الموكب المتوقع

وينتظر الأردنيون والعالم بفارغ الصبر حفل الزفاف الملكي اليوم لمعرفة أن بدلة العرس التي سيرتديها ولي العهد الأمير الحسين في حفل زفافه؟

ويستحضر هذا الحدث ذكريات الأردنيين بحفل الزفاف الملكي الذي جمع بين الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله في العاشر من حزيران/يونيو 1993.

كان هذا الحدث ذا أهمية كبيرة ولقي استحسانًا واسعًا في الأردن وكان يُعتبر مناسبة وطنية هامة.

بخصوص تفاصيل حفل الزفاف الملكي السابق، ارتدى الملك عبدالله في ذلك الوقت بدلة عسكرية رسمية، أما الملكة رانيا العبدالله، فقد ارتدت فستانًا بأكمام قصيرة مزيّن بالذهب من تصميم المصمم البريطاني بروس أولدفيلد. واعتمدت تسريحة شعر بسيطة تتمثل في تسريحة الكعكة المرفوعة.

الموكب الأحمر ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية المهيبة في الأردن

يستقل السيارات الملكية الحمراء المكشوفة 71 فردا من الحرس الملكي

يبرز من بين مراسم زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد "الموكب الأحمر" الذي ارتبط بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الرسمية المهيبة في الأردن.

وسينطلق الموكب الأحمر الذي سيزف العروسان من قصر زهران العامر إلى قصر الحسينية مرورا بعدة شوارع في العاصمة عمان حيث يصطف آلاف الأردنيين لتحية موكب الزفاف أثناء مسيره.

و"الموكب الأحمر" لوحة بارزة، ارتبطت بالمناسبات الوطنية منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، إذ يتكون من 20 مركبة نوع "لاند روفر"، من بينها 14 مركبة، و6 مركبات احتياط، ترافقها 10 دراجات.

ويستقل السيارات الملكية الحمراء المكشوفة 71 فردا من الحرس الملكي يرتدون أوشحة حمراء على صدورهم ، ترافقهم دراجات نارية.

بروتوكول خاص

ويحيط "الموكب الأحمر" بسيارة جلالة الملك احتفاء بالمناسبات الوطنية أو في أثناء زيارة أحد رؤساء الدول أو المناسبات الخاصة.

ويسير الموكب وفق تشكيلات محددة اعتمادا على "بروتوكول" خاص من التشريفات الملكية.

مراسم عقد القران

وكان الديوان الملكي الأردني قد كشف في وقت سابق تفاصيل مراسم عقد القران، موضحا أنها ستكون في قصر زهران في العاصمة عمّان، وبعدها يتوجّه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء بمناسبة زفاف ولي العهد بمشاركة كبار الشخصيات من ملوك ورؤساء وزعماء عدة دول لحضور حفل الزفاف يوم الخميس الأول من حزيران / يونيو 2023.