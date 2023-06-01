راصد جوي: صيف الخليج ينتقل لفلسطين ودرجات حرارة حارقة غداً الجمعة

كشف الراصد الجوي داوود الطروة اليوم الخميس 1 يونيو 2023، عن الحالة الجوية الفلسطينية بدءاً من الليلة وحتى مساء السبت المقبل، موضحاً أن منخفضاً خماسينياً سيضرب البلاد وسط تحذيرات للمواطنين.

وقال الراصد الطروة في مقابلة خاصة مع لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إن فلسطين تتأثر بمنخفض خماسيني بدءاً من مساء اليوم، يُصاحبه ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء وارتفاع كبير على درجات الحرارة، وتتحول إلى ليلة مُغبرة.

أما غداً الجمعة وفق الراصد الجمعة، من المتوقع أن تبلغ الأجواء الخماسينية ذروتها وبالتالي تشهد المنطقة مزيداً من الارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء شديدة الحرارة ومغبرة في مختلف المناطق، مشيراً إلى أنه مع ساعات مساء غدٍ تشهد بعض المناطق الفلسطينية زخات محلية خفيفة من المطر.

الراصد أشار إلى استمرار تأثير المنخفض الخماسيني على المنطقة يوم السبت المقبل، لكن مع انخفاض درجات الحرارة مقارنة بيوم غدٍ الجمعة، واستمرار نسبة الغبار مرتفعة في الأجواء حتى ساعات المساء، متوقعاً أن ينتهي المنخفض الخماسيني وعودة الأجواء الصيفية الاعتيادية اعتباراً من صباح يوم الأحد.

وأضاف: "خلال المنخفض الخماسيني تكون درجات الحرارة في قطاع غزة ما بين 39-40 درجة مئوية، أما في منطقة البحر الميت والأغوار تصل درجات الحرارة من 44-45 درجة مئوية، وتبلغ في الجبال منتصف الثلاثينات".

وفي السياق، حذّر الراصد الطروة، المواطنين بشكل عام من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة يوم غدٍ الجمعة، كما حذر مرضى الجهاز التنفسي والعيون عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لأن الغبار يؤثر سلباً عليهم، كما حذر من اشتعال الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.