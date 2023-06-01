مقاومة الجدار: 492 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستوطنوه خلال أيار

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر أيار الماضي 492 اعتداءً، تراوحت بين اعتداء مباشر على المواطنين، وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، وحواجز، وإصابات جسدية.

وبينت الهيئة في تقريرها الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" لشهر أيار المنصرم، أن هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس بـواقع 132 عملية اعتداء، تليها محافظة جنين بـ69 اعتداءً، ثم محافظة طولكرم بـ43 اعتداءً.

وأشارت إلى أن عدد الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر أيار بلغت 73 اعتداءً، تخللها شنّ هجمات منظمة وخطيرة ضد يعبد وبرقة وسلوان، ثم استهداف قرية جالود في مشهد يذكرنا بمحرقة حوارة، واستهداف مركبات المواطنين عند مدخل ياسوف، وتركزت اعتداءات المستعمرين هذا الشهر في محافظة نابلس بـ34 اعتداءً.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، "في أيار، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 72 إخطارا بهدم ووقف بناء، وإخلاء منشآت فلسطينية، تراوحت بين إخطارات بالهدم أو وقف البناء بحجة عدم الترخيص، وإخلاء بحجة التدريبات، تركزت معظمها في محافظات سلفيت بـ42 إخطاراً والخليل ورام الله بـ21 إخطارا لكل منهما.

وأشار إلى أن عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أيار بلغت ما مجموعه 45 عملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية ومصادر رزق، تسببت بهدم ما مجموعه 54 منشأة ومصدر رزق، من ضمنها حالتا الهدم في بيت لحم لمدرسة "التحدي 5".

وأوضح شعبان أن التقرير يرصد تعرض ما مجموعه 2961 شجرة للتقطيع والاقتلاع، من ضمنها 1929 من أشجار الزيتون، إضافة إلى 1032 تنوعت بين أشتال العنب واللوزيات والحمضيات والنخيل، على أيدي مليشيات المستعمرين، وقد تركزت جلّ هذه العمليات في محافظة الخليل باقتلاع 1530 شجرة، تليها محافظة نابلس باقتلاع 855 شجرة.

وقال إن سلطات الاحتلالأصدرت ثلاثة أوامر وضع يد قضت بالاستيلاء لعى ما مجموعه 152 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات قلقيلية ونابلس وجنين ورام الله تحت مسمى "وضع يد"، وأمر آخر استهدف 14.5 دونماً لصالح إعلانها "أراضي دولة" في محافظتي قلقيلية ونابلس.

وأضاف شعبان أن سلطات الاحتلال أودعت للمصادقة اللاحقة 6 مخططات هيكلية لمستعمرات في الضفة الغربية، استهدفت هذه المخططات ما مجموعه 882 دونماً من أراضي المواطنين، من خلال محاولات توسيع المستوطنات عليها، وهدفت هذه المخططات إلى بناء ما مجموعه 918 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدا أنه تم الشروع بإنشاء مستوطنة جديدة في محافظة سلفيت تحت مسمى "أرئيل غرب" بالبدء ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة. وبين أن المخطط تمت المصادقة عليه في عام 1992، لكن تم الشروع فيه حديثاً، ويحمل الرقم 130/3/1/1.