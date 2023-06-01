نادي الأسير والحركة الأسيرة ينعون والدة شهيد الحركة الأسيرة عزيز عويسات

نعى نادي الأسير الفلسطيني، والحركة الوطنية الأسيرة، والمحررون في الوطن والمهجر، والدة شهيد الحركة الأسيرة المحتجز جثمانه حتى اليوم، عزيز عويسات من جبل المكبر/ القدس، والتي وافتها المنية صباح اليوم.

وذكر نادي الأسير، أنّ الأسير عويسات ارتقى في 20 أيار عام 2018، بعد تعرضه للتعذيب والتنكيل والعزل وكذلك جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، وحتّى اليوم تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه إلى جانب 11 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة.

يذكر أنّ الشهيد عويسات اُعتقل عام 2014، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة (30) عاماً، واليوم ترحل والدته دون أن تحقق أمنيتها بإلقاء نظرة الوداع على نجلها الشهيد.