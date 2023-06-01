هيئة الأسرى: الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات مسعورة بحق الشبان في بلدة تقوع

نددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها صباح اليوم، بحملة الاعتقالات الشرسة والمسعورة التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ، الليلة الماضية وفي ساعات الفجر الاولى، بحق الشبان الفلسطينيين في بلدة تقوع وفي مختلف مناطق الضفة الغربية .

وقالت الهيئة إن حملة الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال طالت 30 مواطناً تخللها عمليات مداهمة للمنازل وتخريب للمحتويات وترويع للسكان .

وأكدت الهيئة أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حملات اعتقال همجية بحق الفلسطينيين والتي ترافقها بالغالب حملات تنكيل و اعتداء وضرب،ما هو إلا جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال المتطرفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني لتنغيص حياتهم واستهداف صمودهم .

وطالبت الهيئة الجهات الدولية من حكومات وبرلمانات واتحادات ومؤسسات إنسانية وقانونية بالتحرك الفوري، لوضع حد لسياسة الاعتقالات التي تنتهجها قوات الاحتلال ووحداته الخاصة يوميا بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف أطيافه واماكن تواجده .