جدل في غزة بشأن فرق صرف 100 دولار المنحة القطرية 3.10 أم 3.70 شيقلاً …أين الفرق؟

حالة من الجدل بين المواطنين في قطاع غزة بشأن مبلغ المنحة القطرية وموعد الصرف الذي ترك فضفاضاَ دون تحديد رسمي والتأكد من السفير القطري محمد العمادي أن موعد صرف منحة المساعدات النقدية سيكون خلال النصف الأول من شهر يونيو 6، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

لم يكن موعد الصرف محل تساؤل المواطنين ، فالعديد من التساؤلات كانت حول قيمة الـ100 دولار القطرية ، وهل سيكون صرف الدولار 3.70 شيقلاً وفقا للسوق السوداء ومحالات الصرافة ، أم أن الصرف سيكون 3.10 شيقلاً كمان يتم الصرف كل شهر .

60 شيقلاً فرق الصرف ، ترك العديد من علامات الاستفهام حول ضياع حقهم من الاستفادة من المبلغ الكامل للـ100 دولار ، وذهاب المبلغ لجهة غير معلومة لديهم .

السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أكد أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية تواصل الجهود والترتيبات اللازمة لصرف المنحة النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأعلن السفير العمادي أن منحة المساعدات النقدية سيتم صرفها خلال النصف الأول من شهر يونيو (6)، لنحو 100 ألف من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين السفير أن عملية التوزيع ستتم بالآلية نفسها من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

توضيح فرق الـ3.10 شيقلاً

بشأن وجود قرار لتجديد المنحة القطرية، قالت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية بغزة ، أن موضوع التجديد يعود إلى اللجنة القطرية ، وما تتحدث به التنمية الاجتماعية هو صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو ، حيث إنه من المتوقع الصرف في منتصف يونيو لـ100 ألف أسرة متعففة بواقع 100 دولار لكل أسرة .

ونفت الكحلوت خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" وجد أسماء جديدة للمنحة القطرية ، موضحاً أن قد يكون الصرف لـ116 ألف أسرة ، وخاصة أن التنمية الاجتماعية ترسل للجنة القطرية والأمم المتحدة كل شهر كشفاً مكون من 135 ألف اسم ، ويتم صرف مبلغ الـ10 مليون وفقا لما يتم المصادقة عليه .

وأوضحت أن فرق صرف الدولار يكون لتغطية إذا ما كان هناك أسماء أكثر من 100 ألف أسرة وخاصة أن الكشف المرفوع 135 ألف أسرة ، وفي كل شهر يتم اعتماد أرقام مختلفة عن بعضها ، أي قد يكون الصرف لـ105 ألف أسرة ، أو 110 ألف أسرة وغيرها .

واعتبرت أنه في حال اعتماد الكشف كاملاً 135 ألف أسرة ، لابد من زيادة المبلغ المقرر 10 ملايين دولار .