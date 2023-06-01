المنحة القطرية شهر 6 100 دولار أو 310 شيكل، سالت التساؤلات في الساعات الماضية عن قيمة صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة، فالبعض تداول أخباراً على لسان السفير القطري رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي أن الصرف سيكون 100 دولار كاملة "بالعملة الأمريكية"، بينما قالت بعض الجهات المسؤولة إن آلية الصرف كما هي ولا يوجد أي تغيير عليها حيث سيحصل المستفيد على 310 شواكل كما جرت العادة خلال الأشهر الماضية.

المنحة القطرية تصرف 100 دولار ام 310 شيكل

المنحة القطرية تصرف 100 دولار ام 310 شيكل، بعد إثارة الجدل عن هذا الموضوع، وزيادة الحديث عنه، قررت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة البت في هذا الأمر ووقف اللغط الذي يحدث فيه وإثارة البلبلة كون المنحة القطرية تهم أكثر من 100 ألف مستفيد في قطاع غزة، وهي من أهم الملفات التي تم تباحثها خلال الأيام الماضية، لذلك رأى فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن يطلعكم على آخر مستجدات صرف المنحة القطرية شهر 6 وهل ستكون 100 دولار أم 310 شيكل.

هل تكون المنحة القطرية 100 دولار أم 310 شيكل؟

هل تكون المنحة القطرية 100 دولار أم 310 شيكل؟ المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عزيزة الكحلوت قالت في تصريحات صحفية صدرت عنها اليوم الخميس 1 يونيو 2023، إنه سيتم صرف المنحة القطرية بقيمة 310 شيكل، ونسبة فرق الـ 100 دولار تذهب كالمعتاد إلى زيادة أعداد المستفيدين من المنحة القطرية في كل شهر وكل دفعة، الموجودة على نظام المنحة القطرية مسبقًا وليست أسماء جديدة، إذ إن هناك حوالي 135 ألف اسم معتمد على المنحة القطرية يتم تداولها في كل دفعة.

المنحة القطرية.. 100 دولار أم 310 شيكل

المنحة القطرية.. 100 دولار أم 310 شيكل، في العادة تصرف المنحة القطرية بشكل شهري لمائة ألف مستفيد، يستفيد كل اسم 100 دولار، باجمالي مبلغ يصل إلى 10 ملايين دولار، ويشرف على عملية الصرف الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، تبدأ بارسال رسائل للمستفيد وابلاغه بموعد الصرف إضافة إلى ارساله لكود الصرف صباح يوم الصرف، ثم يتوجه إلى أحد المحال ونقاط الصرف المنتشرة في قطاع غزة، المنحة القطرية شهر 6 100 دولار أو 310 شيكل.