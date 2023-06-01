تفاصيل قرض الزواج  الحسن الـ2000 دولار …شروط الاختيار وآخر موعد التسجيل

أكد المدير العام لصندوق دعم الشباب الفلسطيني علاء الباز، عن بدء التسجيل لقرض الزواج الحسن يوم الأحد القادم ويستمر حتى يوم الخميس ، موضحاً أن قيمة القرض الحسن 2000 دولار على أن يسقط 50 دولاراً شهرياً.

وأوضح الباز خلال تصريحات لإذاعة الأقصى ، يبدأ التقسيط بعد شهر واحد من استلام القرض الذي قيمته 2000 دولار، مبيناً أنه سيتم اختيار 100 مستفيد من خلال قرعة علنية (ورقية) بهدف الوصول لأعلى درجة من الشفافية والنزاهة.

وبين أنه تماشياً مع الظروف الصعبة، تم تخفيض قيمة القسط لـ50 دولاراً عوضا عن 100 دولار وكفيل واحد بدل من اثنين ، مشيراً أنه كل شهرين أو ثلاثة أشهر يتم إطلاق دفعة جديدة لقرابة 100 مستفيد مقبلين على الزواج.

وأشار إلى أنه سيتم عمل بحث ميداني للمسجلين في مشروع الزواج، للتأكد من صحة الشروط المعلنة ،موضحاً شروط الاستفادة من قرض الزواج الحسن، أن يكون الشاب خاطباً وعقد قرانه وأن لا يكون متزوجاً.

وقال إنه سيتم الإعلان عن رابط التسجيل يوم الأحد القادم صباحاً وبإمكان المواطنين البحث عنه في موقع (صندوق دعم الشباب الفلسطيني).