القيادية حميد: تكتيك "سرايا القدس" والغرفة المشتركة بـ "ثأر الأحرار" حقق نصراً عزز قيمة المقاومة

أكدت القيادية في حركة الجهاد الإسلامي آمنة حميد، اليوم الخميس 1 يونيو 2023، أن التكتيك العسكري الذي نفذته سرايا القدس والغرفة المشتركة ميدانيًا في معركة "ثأر الأحرار" حقق نصراً عزز قيمة المقاومة.

وقالت القيادية حميد، خلال ورشة عمل بعنوان "ثأر الأحرار لهيب ونار": إن دور الشهداء القادة من سرايا القدس الإنساني كبير جدًا في محيطهم ومجتمعهم، مشيرة إلى أن تاريخ الشعب الفلسطيني والمقاومة مشرف يجب أن يصمم بمداد من ذهب في كل الكتب الألواح.

وذكرت أن الغرفة المشتركة التي تتكون من 12 فصيلاً يتم التنسيق فيها بشكل تكتيكي ميداني عملياتي، وبالرغم من الاختلاف في الأيديولوجية والرؤى السياسية بين الفصائل إلا أن ما يجمعهم هم واحد وهو مقارعة ومقاومة الاحتلال.

وأضافت: "رغم الاختلاف في وجهات النظر الصهيونية إلا أن هناك تسليط ضوء من قبل الإعلام العبري عن وجود الغرفة المشتركة، والعمل الموحد لفصائل المقاومة في الميدان"، متابعة: "الاحتلال يبث كل وسائل التفرقة في الإعلام بين الفلسطينيين من خلال المساس بفكرة الغرفة المشتركة والتأكيد على أن المستهدف في هذه المعركة هو الجهاد الإسلامي".

وقالت إنه خلال معركة "ثأر الأحرار"، عمل الإعلام العبري على دس السم في العسل من خلال الحديث عن الخلافات السياسية في الفكر الأيديولوجي لفصائل الغرفة المشتركة، مستدركة: "لكن على الرغم من إقصاء الاحتلال لحركة حماس في المعركة إلا أنه كانت تخرج بيانات الغرفة المشتركة، للمحافظة على الوحدة والتكتيك على الأرض".