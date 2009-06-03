د.شرف لـ« فلسطين اليوم »: التوجيهي يعقد الساعة 9 صباحا « لأول مرة » الاثنين القادم

فلسطين اليوم-غزة

أكد الدكتور مروان شرف، نائب مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أنه قد تم الانتهاء من التجهيز لعقد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" في فلسطين، صباح يوم الاثنين القادم الموافق 8/6/2009 وذلك الساعة التاسعة صباحا لأول مرة في فلسطين، حيث كان يعقد الامتحان في العاشرة صباحا في الأعوام الماضية.

وأوضح د. شرف لـ"فلسطين اليوم"، أن عقد الامتحان الموحد في التاسعة صباحا في كل أرجاء فلسطين، يأتي مراعاة للطلبة، لأن تبكير الموعد يفيد أبناءنا الطلبة.

وأشار د.شرف أن عدد المتقدمين لامتحانات "التوجيهي" في المحافظات الجنوبية- قطاع غزة- هو (38345) طالبا وطالبة، وأن عدد اللجان (217)، وأن عدد رؤساء اللجان والمراقبين والإداريين (6500)، وأن عدد المصححين (2000).

كما أكد د.شرف أن التنسيق قد تم مع الشرطة والصحة لتنظيم العمل خلال فترة الامتحانات، كما أوضح أن الاستعدادات للتوجيهي هذا العام أفضل من الأعوام الماضية، لأنه تم تلاشي السلبيات وتطوير الايجابيات.