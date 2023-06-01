الدولار في سوريا لحظة بلحظة في السوق السوداء اليوم الخميس 1/6/2023

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الخميس 1/6/2023 ، حيث وصلت في دمشق إلى 8900 ليرة للشراء، مقابل 9000 ليرة للبيع للدولار الأمريكي ويتابع المواطن السوري سعر صرف الدولار الامريكي وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم اسعار صرف الدولار في سوريا اليوم 1/6/2023
الدولار في سوريا 1/6/2023
دولار أمريكي دمشق (USD): 8875 8975
دولار أمريكي حلب (USD): 8900 9000
دولار أمريكي إدلب (USD): 8800 8850
دولار أمريكي الحسكة (USD): 8810 8860
الدولار مقابل الليرة السورية 1/6/2023
دولار أمريكي ليرة سورية
1 دولار أمريكي 8,875 ليرة سورية
5 دولار أمريكي 44,375 ليرة سورية
10 دولار أمريكي 88,750 ليرة سورية
25 دولار أمريكي 221,875 ليرة سورية
50 دولار أمريكي 443,750 ليرة سورية
100 دولار أمريكي 887,500 ليرة سورية
500 دولار أمريكي 4,437,500 ليرة سورية
1000 دولار أمريكي 8,875,000 ليرة سورية
5000 دولار أمريكي 44,375,000 ليرة سورية
10000 دولار أمريكي 88,750,000 ليرة سورية