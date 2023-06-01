الدولار في سوريا لحظة بلحظة في السوق السوداء اليوم الخميس 1/6/2023

يواصل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة السورية في السوق السوداء اليوم الخميس 1/6/2023 ، حيث وصلت في دمشق إلى 8900 ليرة للشراء، مقابل 9000 ليرة للبيع للدولار الأمريكي ويتابع المواطن السوري سعر صرف الدولار الامريكي وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة ، وكالة فلسطين اليوم تقدم لكم اسعار صرف الدولار في سوريا اليوم 1/6/2023

الدولار في سوريا 1/6/2023

دولار أمريكي دمشق (USD): 8875 8975

دولار أمريكي حلب (USD): 8900 9000

دولار أمريكي إدلب (USD): 8800 8850

دولار أمريكي الحسكة (USD): 8810 8860

الدولار مقابل الليرة السورية 1/6/2023

دولار أمريكي ليرة سورية

1 دولار أمريكي 8,875 ليرة سورية

5 دولار أمريكي 44,375 ليرة سورية

10 دولار أمريكي 88,750 ليرة سورية

25 دولار أمريكي 221,875 ليرة سورية

50 دولار أمريكي 443,750 ليرة سورية

100 دولار أمريكي 887,500 ليرة سورية

500 دولار أمريكي 4,437,500 ليرة سورية

1000 دولار أمريكي 8,875,000 ليرة سورية

5000 دولار أمريكي 44,375,000 ليرة سورية

10000 دولار أمريكي 88,750,000 ليرة سورية