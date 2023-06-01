قوة الدولار تهدد أسعار الذهب عالمياً

رغم الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر صرف الذهب عالمياً مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن قوة الدولار وتوقع رفع أسعار الفائدة والتفاؤل حيال اتفاق سقف الديون الأميركي يجعل المعدن الأصفر يتجه لأول انخفاض شهري.

أسعار الذهب وارتفعت في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1966.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 1818 بتوقيت غرينتش، وهبط الذهب 1.1 بالمئة حتى الآن هذا الشهر. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب ارتفاعا 0.3 بالمئة إلى 1982.10 دولار عند التسوية.

أسعار الذهب قد تراجعت بعد اقترابها من أعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في أوائل مايو، متأثرة جزئيا بالتوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

اسعار الفضة ارتفعت بـ 1.5 بالمئة إلى 23.56 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1.6 بالمئة إلى 998.31 دولار، بينما تراجع البلاديوم 2.5 بالمئة إلى 1366.29 دولار. وتتجه جميع هذه المعادن إلى تراجع شهري.