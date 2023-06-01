الاحتلال يرفع وتيرة التهويل..رسالة من الجيش للمستوطنين  خزّنوا الغذاء والدواء!

وزّع الجيش الإسرائيلي أمس، على سكّان المستوطنات الحدودية مع لبنان، رسالة تحمل مجموعة من التوصيات في حال «فتح جبهة الشمال». وطالب الجيش، في الرسالة، المستوطنين بإخلاء منازلهم فوراً في حال اندلاع تصعيد، مشيراً إلى أنها «إذا اندلعت حرب إقليمية في القطاع الشمالي، فستكون أقوى بكثير من الحملة التي عشناها في حرب لبنان الثانية». كما من المحتمل - بحسب الرسالة - أن «يتسبّب القتال في انهيار البنية التحتية والكهرباء والمياه والإنترنت (...) وستكون قوة الصواريخ كبيرة جداً». كما حذّر الجيش من أن المستوطنين في المنطقة الشمالية، لن يستطيعوا الحصول على «مساعدة من قوات الأمن والإنقاذ». كما حملت الرسالة توصيات بشراء «صناديق من المياه المعدنية، وطعام جافّ، ومصباح يدوي مع بطّاريات (...) وكذلك الأدوية المزمنة، وخافضات الحرارة ومسكّنات الآلام»، ونحو ذلك.

التحذيرات جاءت عقب ارتفاع وتيرة التهديدات والتحذيرات الموجّهة إلى "حزب الله» وإيران، ومختلف قوى «محور المقاومة»، إلى مستوى ربّما يكون غير مسبوق في السنوات الأخيرة، حتى ساد شعور في الكيان بأن الحرب وراء الباب. ودفع ذلك المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي لاحقاً، إلى التوضيح أن «كلام رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، هرتسي هاليفي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون حليفا، لا يعني أن الحرب على الأبواب». كما تغيّرت نبرة المحلّلين والمعلّقين الذين صاروا أكثر ميْلاً إلى اعتبار التهديدات الصادرة عن قياداتهم الأمنية، محاولات للردع، وليست إيذاناً بالمبادرة. وعلى رغم أن رسائل التهديد الإسرائيلية، جاءت بنتائج عكسيّة على الكيان والمستوطنين، حيث ارتفع سعر الدولار أمام الشيكل مثلاً، وساد توتّر شديد في أوساط الجمهور، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه التهديدات أتت من فراغ.