أسعار جرام الذهب في فلسطين اليوم الخميس 1 يونيو 2023 بالشيكل والدولار

شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الخميس 1 يونيو 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

وننشر لكم سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وبالدولار الامريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.





سعر الذهب في فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

جاءت اسعار الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 235.88 شيكلا، وما يعادله 63.19 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم عيار 22، نحو216.23 شيكلا، وما يعادله 57.92 دولارا أمريكيا.

اسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم نحو،206.40 شيكلا، وما يعادله 55.29 دولارا أمريكيا.

اسعار الذهب عيار 18

جاء سهر الذهب في فلسطين اليوم نحو، 176.91 شيكلا، وما يعادله 47.39 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم عيار 14 نحو، 137.60 شيكلا، وما يعادله 36.86 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب عيار 12

جاء سعر الذهب في فلسطين، صباح اليوم الخميس، نحو، 117.94 شيكلا، وما يعادله 31.59 دولارا أمريكيا.

أسعار أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب في فلسطين اليوم نحو، 7,336 شيكلا، وما يعادله 1,965 دولارا أمريكيا.

اسعار جنيه الذهب

بلغ سعر جنيه الذهب في فلسطين اليوم، نحو1,651 شيكلا، وما يعادله 442.32 دولارا أمريكيا.

اسعار كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب في فلسطين اليوم، 235,882 شيكلا، وما يعادله 63,186 دولارا أمريكيا.