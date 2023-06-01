أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتوصل إلى اتفاق لنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 1/6/2023 أن إسرائيل والمجر توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن نقل السفارة المجرية إلى القدس، وتم التوصل لهذا الاتفاق خلال لقاء بين وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الخارجية المجري بيتار سيرتو في العاصمة بودابست.

وتفاهمات أولية توصلت إليها "إسرائيل" والمجر بشأن اتفاق مبدئي يقضي بنقل سفارة المجر إلى القدس المحتلة ، حيث من المتوقع أن يتم نقل السفارة هذا العام، وذلك بعد أن تجد المجر مبنى مناسبا في القدس.

وكانت التقارير تشير إلى أن المجر في طريقها إلى أن تصبح "أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس المحتلة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فقد توصلت إسرائيل والمجر إلى اتفاق مبدئي بشأن نقل السفارة المجرية إلى القدس، وتم التوصل لهذا الاتفاق خلال لقاء بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية المجري بيتار سيرتو، في العاصمة بودابست.

ورجح الموقع أن المجريين يحفظون الإعلان عن هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ "حدث خاص"، ربما في اجتماع مستقبلي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

يذكر أنه في آذار/مارس الماضي، أفادت تقارير إسرائيلية بأن سفارة المجر في تل أبيب قد يجري نقلها للقدس في نيسان/ أبريل، في بادرة دعم من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لنظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

لكن أعلنت رئيسة المجر، كاتالين نوفاك، في حينه، إن بلادها لم تتخذ قرارا بعد بشأن نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة.

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، قد أعلن في شباط/ فبراير عام 2019، توسيع سفارة بلاده في إسرائيل، وفتح ممثلية تجارية في القدس.