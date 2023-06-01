قرية اللبن الشرقية مغلقة من جميع الاتجاهات ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس 1/6/2023، جميع مداخل قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، لتأمين تجمهر عشرات المستوطنين على مدخل القرية الرئيس.

وأفاد مراسلنا، بأن عشرات المستوطنين أقاموا طقوسا تلمودية استفزازية على مدخل القرية الرئيس، قرب شارع رام الله- نابلس، بحماية قوات الاحتلال.

وأضاف أن قوات كبيرة من جنود الاحتلال وشرطته انتشروا عند مدخل القرية منذ ساعات الصباح الأولى، وأغلقوا البوابة الحديدية المنصوبة على المدخل، فيما انتشر الجنود بين أشجار الزيتون المحيطة ومنعوا دخول المواطنين وخروجهم، سواء بمركباتهم أو مشيا على الأقدام.