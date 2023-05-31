سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1 يونيو 2023، يبحث الكثير من الأشخاص عن سعر صرف الدولار في مصر، حيث يرغب المصريون بمعرفة آخر أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري كما جاءت في تعاملات اليوم الخميس.

سعر الدولار في مصر

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً اليوم الخميس 1 يونيو 2023، وسط تفاؤل بمستقبل العملة المصرية عقب إعلان الحكومة عن استهدافها جذب عشرات المليارات من الدولارات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وحافظ الجنيه المصري في البنوك العاملة في السوق المصري على مستوياته عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة .

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية استقر سعر الدولار مقابل الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك cib

وحافظ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.