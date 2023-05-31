كم سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 1 يونيو 2023 في مصر | طالع أسعار الذهب في مصر

كم سعر غرام الذهب النهاردة الخميس 1 يونيو 2023 في مصر، شهد محرك بحث غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عمليات بحث واسعة عن اسعار الذهب من العيار 21 و 24 والعيارات الأخرى مقابل الجنيه المصري، لا سيما من قبل الاشخاص المقبلين على الزواج واصحاب محلات الصاغة في مصر.

كم سعر غرام الذهب اليوم في مصر

ويرصد فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" اسعار الذهب في مصر والعالم بشكل يومي، وفي هذه المقالة يرصد لكم اسعار الذهب مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت اسعار الذهب في مصر ارتفاعاً محدوداً بشكل محدود، اليوم الخميس 1 يونيو 2023،وسط ترقب الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 2651 جنيها للشراء و 2674 جنيها للبيع مقابل 2629 جنيها للشراء و 2651 حنيها للبيع، وفقا لمنصة غولد برايس توداي.

ويتم في مصر إضافة المصنعية والدمغة والضريبة على سعر الذهب، وتختلف من مكان لآخر.

فيما استقر سعر غرام الذهب عيار 18 عند 1989 جنيها للشراء و 2006 جنيهات للبيع .

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ليصل إلى مستوي 2320 جنيها للشراء و 2340 جنيها للبيع مقابل 2300 جنيه للشراء و 2320 جنيها.

سعر أوقية الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر أوقية الذهب اليوم في مصر إلى 82.459 ألف جنيها للشراء و 83.170 ألف جنيها للبيع مقابل 81.749 ألف جنيه للشراء و 82.459 ألف جنيها للبيع .

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب 18.560 ألف جنيها للشراء و 18.720 ألف جنيها للبيع