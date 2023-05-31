سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 1 يونيو 2023

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو 2023، تزداد عمليات البحث في محرك جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عن سعر صرف الدولار في سوريا، ويسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" لرصد اسعار العملات وخصوصاً الدولار الأمريكي في مختلف الدول العربية، وفي هذه المقالة نرصد لكم اسعار الدولار في سوريا.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم

شهد سعر صرف الدولار تراجعاً مقابل الليرة السورية، خلال تعاملات اليوم الخميس 1 يونيو 2023، مع الآمال في تعزيز التدفقات الأجنبية من الاستثمارات العربية لإعادة الإعمار في البلاد.

وارتفعت الليرة خلال تعاملات اليوم، للتحول للمكاسب في مواجهة الدولار بعد استقرار استمر جلستين، كان يسبقهما هبوط في الليرة السورية التي سجلت 9 آلاف ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار مقابل الليرة في البنوك

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك السورية رسميا 6565 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل الدولار رسميا 8100 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى 8875 ليرة للشراء و8975 ليرة للبيع مقابل 8900 ليرة للشراء و9000 ليرة للبيع.

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 887.5 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

فيما تراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى مستوى 9512 ليرة للشراء و9624 ليرة للبيع مقابل 9530 ليرة للشراء و9642 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 432 ليرة للشراء و439 ليرة للبيع.