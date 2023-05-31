"الخارجية": إجلاء المجموعة الأخيرة من مواطنينا في السودان

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.أحمد الديك، "إن دفعة جديدة من أبناء شعبنا الذين كانوا في السودان وصلوا مساء اليوم، إلى معبر ارقين على الحدود المصرية السودانية، وعددهم 11 مواطناً، وسيتم نقلهم مباشرة إلى معبر رفح ومنه إلى أسرهم وذويهم في قطاع غزة".

وأضاف السفير الديك، في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، "أن هذه أخر مجموعة تتمكن من السفر عبر معبر ارقين باتجاه قطاع غزة، وأن أي مواطن يرغب بالخروج من السودان عليه أن يتوجه إلى بورتسودان، ويقوم بالحجز على الطائرة باتجاه جدة، ومنها إلى مطار القاهرة الدولي فقط لا غير وعلى نفقته الشخصية".

وقال: "إن وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت عن الانتهاء من إجلاء المجموعات وتأمين وصولهم إلى ذويهم في الوطن، في حين تواصل الوزارة العمل على تأمين من تبقى من أبناء جاليتنا حملة الوثائق السورية إلى سوريا وهم 40 مواطناً بعد أن تم نقل 3 مجموعات منهم".

وأكد السفير الديك، أن خلية الأزمة في وزارة الخارجية وسفارة دولة فلسطين لدى السودان تواصل متابعة أوضاع أبناء شعبنا الذين قرروا البقاء في السودان، وتقدم لهم أي عون أو مساعدة، للاطمئنان على سلامتهم ومعيشتهم وأوضاعهم، بمن فيهم طلبة الطب الذي هم على أبواب التخرج.