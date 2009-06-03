نتانياهو يؤكد أهمية صمود الجبهة الداخلية وتقوية هيئات الطوارئ والانقاذ

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية اليوم بجولة تفقدية في موقع القيادة المركزي لقيادة الجبهة الداخلية شاهدوا خلالها سير التمرين الواسع النطاق "نقطة تحول ثلاثة" الجاري حاليا-وذلك حسب ما ذكرته إذاعة الاحتلال.

واستمع نتنياهو واعضاء المجلس الوزاري الاسرائيلي الى تقارير امنية من رئيس اركان جيش الاحتلال الجنرال غابي اشكينازي ونائب وزير الحرب متان فيلنائي وقائد الجبهة الداخلية الجنرال يائير غولان.

واكد نتنياهو خلال الجولة اهمية صمود الجبهة الداخلية وضرورة تقوية جميع هئيات الطوارئ والانقاذ-حسب تعبيره.