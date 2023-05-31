البيت الأبيض يعلق على انسحاب الجيش السوداني من مفاوضات جدة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:32 م
31 مايو 2023
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علق البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، على انسحاب الجيش السوداني من المفاوضات التي تجري في جدة بالسعودية

وقال البيت الأبيض في تصريح مقتضب، إن انسحاب الجيش السوداني من المفاوضات في جدة "أمر مؤسف".

وأعلن مسؤول في الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوداني علّق مشاركته في مفاوضات جدة، التي تجري برعاية أميركية وسعودية، للتوصل إلى هدنة مع قوات الدعم السريع التي تنازعه السلطة.

وقال المسؤول، لوكالات اعلامية، إن الجيش اتخذ هذا القرار؛ بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة.

 

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