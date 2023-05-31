حركة الجهاد الاسلامي تنعى شهداء الجبهة الشعبية وتؤكد على تمسكها بخيار المقاومة

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين شهداء الجبهة الشعبية- القيادة العامة، الذين ارتقوا أثناء رباطهم وأداء واجباتهم الوطنية والنضالية في أحد المواقع التابعة للجبهة.

وأكدت الحركة في بيان لها على تمسكها بالمقاومة، كخيار ونهج لا تحيد عنه، مؤكدة أن توالي التضحيات التي يقدمها شعبنا ومقاومته لن توقف مسيرة الجهاد والمقاومة.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

ننعى الشهداء الرفاق في الجبهة الشعبية – القيادة العامة

تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهداء الذين ارتقوا أثناء رباطهم وأداء واجباتهم الوطنية والنضالية في أحد المواقع التابعة للرفاق في الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وهم:

1- الشهيد القائد المقدم عماد أحمد الحاج قدور.

2- الشهيد المقدم خالد أحمد الحامش.

3- الشهيد شادي محمد البوش.

4- الشهيد وسيم إسماعيل خليل.

5- الشهيد محمد عصام نمر.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إذ نعزي رفاقنا في الجبهة الشعبية – القيادة العامة، قيادة وكوادر، فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانبهم، والتمسك بالمقاومة كخيار ونهج لا نحيد عنه، والتصدي للعدوان الغاشم والحرب التي يشنها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا ومقاومته الباسلة التي تقف له بالمرصاد وتتصدى لإرهابه وعدوانه في كل الساحات والمواقع.

ونشدد على أن توالي التضحيات التي يقدمها شعبنا ومقاومته لن يوقف مسيرة الجهاد والمقاومة، وسيبقى مقاتلونا في كل الساحات والمواقع في اشتباك دائم ومواجهة مع العدو الغاشم، وبإذن الله تعالى لن ينعم الكيان الصهيوني بالأمن، ولن يدوم بقاءه واحتلاله لأرضنا، فزواله حتميٌ بحول الله وقوته.

"وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ"

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ، 31 مايو 2023م