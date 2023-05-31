وزارة الزراعة بغزة تؤكد وفرة الأضاحي هذا الموسم

أعلنت وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء، عن وفرة وسلامة جميع الأضاحي بمختلف أنواعها، ومطابقتها للمواصفات والشروط الصحية.

وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني، إن الأضاحي متوفرة لهذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يجري إدخال المزيد من الكميات المطلوبة حسب الاحتياج المتوقع.

وأضاف أن الأضاحي المتوفرة مطابقة للمواصفات وتخضع جميعها للفحص المخبري عند إدخالها لغزة للتأكد من سلامتها من أي أمراض.

وأشار إلى أن قطاع غزة استهلك العام الماضي قرابة 18 ألف رأس عجل و22 ألف رأس من الأغنام ونتوقع أن يتم استهلاك نفس الكمية هذا العام أو يزيد قليلاً”.

كما لفت أنه تم تشكيل لجان لتهيئة المسالخ بما يتلاءم مع الشروط الصحية لمنع أي تجاوزات خلال موسم عيد الأضحى.