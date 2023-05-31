أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واطلعت اللجنة على تقرير مفصل حول استعدادات المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم لعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة، وتمنت التوفيق والنجاح لجميع الطلبة المتقدمين للامتحان هذا العام.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية والبنية التحتية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

إقرار توزيع الاحداثيات الوظيفية لوزارة الداخلية والأمن الوطني