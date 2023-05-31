"أنسو فاتي" يرفض الانصياع لقرار "برشلونة"

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء31/5/2023، أن النجم الإسباني أنسو فاتي رفض قرار برشلونة الرحيل عن النادي الكتالوني.

ويرغب برشلونة في بيع العديد من الاعبين هذا الصيف، لخفض الرواتب، وموافقة الليجا علي خطة الجدوي، وإبرام صفقات جديدة، أبرزها "ليونيل ميسي"

وأشار التقريرإلى أن فاتي يتجاهل التعليق على التقارير الصحفية التي انتشرت في صحافة برشلونة عن رغبة النادي في التخلص منه.

ولفت إلى أن فاتي يظن أنه مازال يمكنه العطاء واستعادة أفضل مستوياته تحت قيادة تشافي في الموسم القادم، رغم ظهوره بصورة باهتة منذ عودته من الإصابة طويلة الأمد التي ضربته وجعلته يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.