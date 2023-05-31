القناة الناقلة لمباراة روما وإشبيلية نهائي الدوري الأوروبي نايل سات، لا تزال مباراة نهائي الدوري الأوروبي الممتاز 2023م بين روما واشبيلية، تحظى باهتمام واسع وكبير من قبل عشاق كرة القدم الأوروبية وكذلك العالمية، لهذا ومتابعين الكرام سنخصص لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للحديث عن القنوات الناقلة لمباراة روما واشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2023م، كون هذه المباراة لها أهمية واسعة وكبيرة جداً من قبل عشاق كرة القدم كما أوضحنا لكم سابقاً العالمية وخاصة الأوروبية وأيضا العربية، والتي ستكون مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2023 الموسم الواحد والخمسون من بطولة أوروبا لكرة القدم الثانوية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والموسم الثالث عشر منذ إعادة تسميتها الى الدوري الأوروبي.

القناة الناقلة لمباراة روما وإشبيلية نهائي الدوري الأوروبي

ويطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة إشبيلية وروما اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وسيستضيف استاد بوشكاش أرينا في العاصمة بودابست بالمجر، مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي2023م.

القناة الناقلة لمباراة روما وإشبيلية نهائي الدوري الأوروبي نايل سات

وتأهل النادي الإيطالي إلى هذا الدور بعد عدد من المواجهات الصعبة أمام سالزبورغ وريال سوسيداد وأخيرًا باير ليفركوزن، والفوز باللقب ضمانه الوحيد للتواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل، بينما كان طريق إشبيلية أصعب بلا شك، فالنادي الأندلسي مر من أحد أفضل الفرق الإنجليزية هذا الموسم، مانشستر يونايتد، ونجح بعدها في تخطي عقبة يوفنتوس العريق.





القناة الناقلة لمباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

ويعد النادي الأندلسي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي في 6 مناسبات سابقة، أما روما فلم يسبق له تحقيق لقب أوروبي في العصر الحديث سوى الموسم الماضي مع جوزيه مورينيو في دوري المؤتمرات، وسيجمع النهائي المرتقب بين روما الإيطالي بقيادة المحنك جوزيه مورينيو، الذي حقق لقب اليوروبا ليغ مرتين، أمام الأكثر تتويجًا بهذه المسابقة؛ إشبيلية.

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القناة الناقلة لنهائي الدوري الأوروبي روما وإشبيلية

ويرتكز الذئاب هذه المرة على خبرة مدربهم البرتغالي "جوزيه مورينيو" الكبيرة في مثل تلك البطولات، والذي استطاع أن يقودهم للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2023

وفي مقالنا ...، فمن المقرر أن تعرض مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي2023م، عبر شبكة بي أن سبورت القطرية وتحديداً قناة beIN Sports HD 1 Premium، وقناة beIN Sports HD 1 English، وسيكون معلق مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2023، فمن المقرر أن يتولى المعلق الجزائري الشهير "حفيظ دراجي" مهمة التعليق على مجريات مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي 2023 عبر قناة "beIN Sports HD 1 Premium".



