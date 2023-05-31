تشكيلة روما المتوقعة اليوم أمام إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي 2023م، سيحتضن الدوري الأوروبي اليوم مباراة قمة بين فريقي إشبيلية وروما في نهائي عام 2023، وتتمتع هذه المباراة بأهمية كبيرة حيث تلعب دورًا حاسمًا في تحديد الفائز بلقب الدوري الأوروبي لهذا الموسم، وتستحق اهتمامًا خاصًا من قبل جماهير فريق اشبيلية وروما وكذلك عشاق كرة القدم العالمية، لهذا متابعين الكرام سنخصص لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن تشكيل مباراة روما وإشبيلية نهائي الدوري الأوروبي 2023م.

تشكيلة مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي

ويستضيف استاد بوشكاش أرينا مباراة من العيار الثقيل تجمع بين فريق إشبيلية ومنافسه فريق روما اليوم ، في جولة النهائي من ضمن منافسات الدوري الأوروبي، حيث تقام مباراة إشبيلية وروما ، في جولة النهائي من ضمن منافسات الدوري الأوروبي ، اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر مايو الحالي ، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيلة روما المتوقعة اليوم أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي

تذاع مباراة إشبيلية ضد روما مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Premium1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تشكيلة إشبيلية أمام روما في نهائي الدوري الأوروبي اليوم

وفي مقالنا الذي حمل عنوان " تشكيلة روما المتوقعة اليوم أمام إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي 2023م"، فقد جاء تشكيلة إشبيلية أمام روما في نهائي الدوري الأوروبي اليوم في حراسة المرمى: ياسين بونو.

أما خط الدفاع: خيسوس نافاس، نيمانجا جوديلج، أليكس تيلس، لويك بادي، وخط الوسط: إيفان راكيتيتش، أوليفر توريس، فيرناندو، لوكاس أوكامبوس، وخط الهجوم: يوسف النصيري، بريان جيل.





تشكيلة روما أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي اليوم

وفي مقالنا الذي حمل عنوان "تشكيلة روما المتوقعة اليوم أمام إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي 2023م"، فقد جاء تشكيلة روما أمام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي اليوم في حراسة المرمى: روي باتريسيو

وخط الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجير إيبانيز، أما خط الوسط: زكي شيليك - بريان كريستانتي - نيمانيا ماتيتش - ليوناردو سبينازولا، وخط الهجوم: لورينزو بيليجريني - تامي أبراهام - شعراوي.