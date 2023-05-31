"حماس" تعلق على قرار الاحتلال تحويل قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى "متحف قلعة داوود"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء31/5/2023م، أن إقدام سلطات الاحتلال على تحويل قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى "متحف قلعة داوود" في البلدة القديمة للقدس المحتلة يعتبر إجراءً باطل ليس له شرعية

وقالت الحركة في تصريح صحفي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" يأتي ذلك في سياق سعي الاحتلال المحموم لتغيير معالم وهوية القدس التي ستبقى عربية إسلامية"، مؤكدة أن قلعة القدس ومسجدها جزء لا يتجزأ من الأوقاف والمعالم التاريخية الإسلامية لمدينة القدس وشاهداً على عروبتها وإسلاميتها

ودعت المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو على وجه التحديد إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف الصهاينة عن محاولاتهم لتزوير الحقائق التاريخية والقيام بما يلزم لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من عبث الغزاة الصهاينة في المدينة المقدّسة.