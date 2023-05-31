"الأزهر" يقرر إنشاء فرع له داخل القدس المحتلة

أصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب، اليوم الأربعاء 31 مايو 2023، توجيهاته لمسؤولي الجامع بإنشاء معهد أزهري بمدينة القدس المحتلة.

وشدد شيخ الأزهر على ضرورة تزويد المعهد الأزهري الذي سيتم إنشاؤه بمدينة القدس بالمعلمين والإداريين وكل ما يحتاجه على نفقة الأزهر.

وأكد أن الأزهر "مستمر في فضح ممارسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، ومستمر في إرسال الرسائل لهذا الكيان المغتصب بأن الأزهر الشريف سيفضح جرائمكم ويسلط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني مهما تكممت الأفواه وصمّت الآذان".

وشدد على أن "الأزهر الشريف سيظل ينادي بصحوة الضمير العالمي إلى أن يأذن الله بزوال هذا الاحتلال الظالم الذي يسير ضد كل القوانين الإلهية والدينية".

وعبّر الإمام الأكبر عن أسفه وحزنه للمشهدين العربي والعالمي الصامت تجاه القضية الفلسطينية.

وكان شيخ الأزهر أحمد الطيب، قد أدلى بتصريحات حول المسجد الأقصى لدى استقباله رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية أمس الثلاثاء، قال فيها: "إن الحرم القدسي محيط إسلامي بالكامل، ولن نقبل بأي تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى المبارك".

ويعتبر "الأزهر"، من أقدم الأكاديميات التي تعني بعلوم الدين الإسلامي، حيث أسس عام 971 ميلادي، إبان خضوع مصر لحكم الدولة الفاطمية.