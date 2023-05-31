ارتفاع قائمة الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد داخل سجون الاحتلال إلى 558 أسيرًا

أفادت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء31/5/2023م، أن قائمة الأسرى الذين صدر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة ارتفعت اليوم إلى 558 أسيرًا بعد انضمام الأسيرين يوسف سميح عاصي (21 عامًا) ويحيى محمد مرعي (20 عامًا) من سكان محافظة سلفيت بالضفة المحتلة.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أن محكمة الاحتلال أصدرت بحق الأسيرين عاصي ومرعي حكمًا بالسجن المؤبد إضافة إلى 30 عامًا، وغرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون شيقل.

يذكر أن محكمة الاحتلال قد وجهت تهما للأسيرين عاصي ومرعي تتعلق بتنفيذ عملية قتل حارس أمن مستوطنة أرئيل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين العام الماضي، وقد هدم الاحتلال منزليهما قبل عدة أشهر.