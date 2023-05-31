"الزراعة بغزة" تصدر تنويها مهما بشأن حيوان الفقمة

أصدرت الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأربعاء31/5/2023م، تنويها هاماً بشأن حيوان الفقمة قد وصل الى شواطئ غزة.

وفيما يلي نص التنويه الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

تنويه صادر عن الادارة العامة للثروة السمكية : الأخوة الصيادون نحيطكم علما بان حيوان الفقمة قد وصل فعليا الى شواطئ غزة وبالقرب من جامع الخالدى حيث تم ارجاعها الى ماء البحر من قبل الصيادين ، وعليه نرجوا منكم تركها للسباحة فى المياه بحرية وعدم التعرض لها بأي والتواصل مع الادارة العامة للثروة السمكية على الهاتف0599412171 فى حال ظهورها مرة أخرى .