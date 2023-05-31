بالصور الرابطة الإسلامية تختتم البطولة الكروية "ثأر الأحرار" في قطاع غزة

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ظهر اليوم بطولة كروية "ثأر الأحرار"، وذلك في ملعب سعد صايل غرب مدينة غزة.

بحضور القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، والموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني، مسؤول حركة الجهاد الإسلامي بإقليم غزة الأستاذ يوسف دلول، الأسير المحرر يحيى يحيى، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية في قطاع غزة.

وأكد الشيخ خضر حبيب على أن معركتنا مع الاحتلال مفتوحة ولن تنتهي إلا بدحر الاحتلال عن كامل أرض فلسطين.

وأضاف حبيب معركة ثأر الأحرار قادتها سرايا القدس بحنكة عالية وبضربات نوعية أوجعت المحتل مما جعله يلهث وراء اعلان التهدئة.

ومن جانبه تحدث الأستاذ سامي البسيوني عن تسمية البطولة "جاءت بهذا الاسم تيمناً بالمعركة الأخيرة التي قادتها حركة الجهاد الإسلامي رداً على اغتيال ثلة من قادتها العِظام.

وأكد البسيوني على أن خيار المقاومة هو الخيار الأوحد والاستراتيجي لتحرير فلسطين وتحقيق الاستقلال الوطني.

وأضاف "البسيوني" أن جيل الشباب هو النموذج الشبابي المجاهد الذي يخوض معركته بغلظة وشدة وعزة ضد رموز الاستبكار وأدواته وسيتحقق على أيديهم النصر والتمكين.

وتوّجت البطولة بفوز فريق الشهيد القائد خليل البهتيني (فريق إقليم غزة) بالمركز الأول، وفريق الشهيد القائد جهاد غنّام (فريق إقليم رفح) بالمركز الثاني





























