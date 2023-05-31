أسعار أضاحي عيد الأضحى في غزة 2023- كم سعر كيلو العجل قايم 2023، نحو 28 يوماً متبقيات على قدوم عيد الأضحى المبارك لعام 2023، إذ ينتظر المسلمون هذه المناسبة على أحر من الجمر، كونهم يحتفلون بها من أقربائهم وذويهم وجيرانهم وأصدقائهم، إلا إن هناك من ينوي الأضحية في عيد الأضحى تلك الفئة تبحث عن سعر كيلو لحم العجل والخروف قايم حتى تدرك كم ستدفع مقابل شراء الأضحية لعيد الأضحى المبارك 2023.

اسعار الاضاحي في فلسطين 2023 بالشيكل

اسعار الاضاحي في فلسطين 2023 بالشيكل، تستعد أسواق المواشي في فلسطين بشكل عام المواطنين لشراء وحجز الأضاحي استعداداً لعيد الأضحى المبارك، فتلك الأسواق تنشط بشكل كبير قبل أيام عيد الأضحى المبارك بنحو شهر إلى قبل العيد بيومين تقريباً، وفي هذه المناسبة يشرع فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر أسعار الأضاحي من الماعز والعجول بالكيلو بالشيكل، حتى يتعرف المهتمون على الأسعار.

سعر كيلو الأضاحي قايم 2023 في فلسطين

سعر كيلو الأضاحي قايم 2023 في فلسطين، وفق الجهات المختصة في قطاع غزة فإن أسعار المواشي والعجول تشهد ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، إذ إن معدل متوسط الارتفاع بلغ نحو 3 شواكل على كل كيلو سواء الخروف أو العجل، وأرجع أصحاب المزارع أرتفاع الأسعار إلى ارتفاعها من البلد المنتج إضافة إلى ارتفاع سعر الأعلاف عالميا منذ أشهر، الأمر الذي يدفع الناس إلى التساؤل عن الأسعار الحالية ليعملوا حسابهم على ذلك.

أسعار أضاحي عيد الأضحى في غزة 2023

أسعار أضاحي عيد الأضحى في غزة 2023، ووفق المختصون فإن سعر كيلو العجل ارتفاع من 28 شيكلا إلى 31 شيكلاً، بينما ارتفع سعر كيلو الخروف من 4.7 دنانير إلى 5.5 دنانير، وهو ما يعني أن زيادة كبيرة طرأت على أسعار الأضاحي قد تجبر البعض منهم عن العزوف عن الأضحية نظرا لأنها تصبح فوق قدرتهم المالية وإلى هنا ننتهي من نشر مقابلة، أسعار أضاحي عيد الأضحى في غزة 2023- كم سعر كيلو العجل قايم 2023.